PJ detém homem suspeito de abusar de criança dentro de autocarro escolar em Almeida

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, deteve um homem de 44 anos, suspeito de ter cometido dois crimes de abuso sexual de crianças, um crime de ofensas corporais simples e um crime de ameaças, contra uma menina de oito anos, no concelho de Almeida.

De acordo com a PJ, os factos ocorreram entre janeiro e novembro deste ano, no interior do autocarro escolar, durante o trajeto entre a aldeia onde vivia a vítima e a escola que frequentava.

A queixa-crime foi apresentada no passado dia 5 de novembro, e a investigação desenvolveu-se rapidamente, permitindo reunir provas suficientes que levaram à detenção fora de flagrante delito.

O detido será presente esta sexta-feira a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação adequadas.

O inquérito está a ser conduzido pelo Ministério Público da Guarda.