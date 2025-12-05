Portugal estará "muito brevemente" independente de importações de gás russo, diz Montenegro

05 dez, 2025 - 16:16 • Lusa
Portugal ficará "muito brevemente" independente de importações de gás russo, anunciou esta sexta-feira no parlamento o primeiro-ministro, Luís Montenegro, após a União Europeia ter acordado esta semana uma proibição no outono de 2027.
"Assumimos o objetivo de deixarmos de ter qualquer importação de gás vindo da Rússia. Estamos em condições de dizer que há essa possibilidade", afirmou o chefe do Governo no parlamento, durante um debate sobre o Conselho Europeu de 18 e 19 de dezembro.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Segundo Montenegro, atualmente "há apenas um importador que tem um contrato de longa duração ainda vigente" e que este ano "teve três descargas".
"Muito brevemente, é nossa convicção. Haverá condições para podermos ficar completamente independentes de qualquer fornecimento de gás russo", sublinhou Montenegro, que respondia a uma pergunta da bancada liberal.
Compromisso alcançado esta madrugada entre o Parla(...)
"Não que seja uma obrigação a que estejamos vinculados, mas é uma opção que tomamos", ressalvou.
A União Europeia (UE) alcançou na quarta-feira um acordo para proibir todas as importações de gás russo no outono de 2027.
Trata-se de um compromisso alcançado entre o Parlamento Europeu, que desejava uma proibição mais rápida, e os Estados-Membros, que queriam um pouco mais de tempo.
Quase quatro anos após a invasão da Ucrânia, a União Europeia pretende privar a Rússia da fonte de receitas financeiras provenientes do gás.
A quota do gás russo nas importações de gás da União Europeia passou de 45% em 2021 para 19% em 2024.