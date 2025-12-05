Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 05 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Economia

Portugal estará "muito brevemente" independente de importações de gás russo, diz Montenegro

05 dez, 2025 - 16:16 • Lusa

Luís Montenegro diz que Portugal está "em condições" para a "possibilidade" de cortar as importações de gás russo. "Não que seja uma obrigação a que estejamos vinculados, mas é uma opção que tomamos." A União Europeia afirmou esta semana interditar até ao outono de 2027.

A+ / A-

Portugal ficará "muito brevemente" independente de importações de gás russo, anunciou esta sexta-feira no parlamento o primeiro-ministro, Luís Montenegro, após a União Europeia ter acordado esta semana uma proibição no outono de 2027.

"Assumimos o objetivo de deixarmos de ter qualquer importação de gás vindo da Rússia. Estamos em condições de dizer que há essa possibilidade", afirmou o chefe do Governo no parlamento, durante um debate sobre o Conselho Europeu de 18 e 19 de dezembro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo Montenegro, atualmente "há apenas um importador que tem um contrato de longa duração ainda vigente" e que este ano "teve três descargas".

"Muito brevemente, é nossa convicção. Haverá condições para podermos ficar completamente independentes de qualquer fornecimento de gás russo", sublinhou Montenegro, que respondia a uma pergunta da bancada liberal.

UE acorda interdição da importação de gás russo até ao outono de 2027

UE acorda interdição da importação de gás russo até ao outono de 2027

Compromisso alcançado esta madrugada entre o Parla(...)

"Não que seja uma obrigação a que estejamos vinculados, mas é uma opção que tomamos", ressalvou.

A União Europeia (UE) alcançou na quarta-feira um acordo para proibir todas as importações de gás russo no outono de 2027.

Trata-se de um compromisso alcançado entre o Parlamento Europeu, que desejava uma proibição mais rápida, e os Estados-Membros, que queriam um pouco mais de tempo.

Quase quatro anos após a invasão da Ucrânia, a União Europeia pretende privar a Rússia da fonte de receitas financeiras provenientes do gás.

A quota do gás russo nas importações de gás da União Europeia passou de 45% em 2021 para 19% em 2024.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 05 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975