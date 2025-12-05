Portugal estará "muito brevemente" independente de importações de gás russo, diz Montenegro

Portugal ficará "muito brevemente" independente de importações de gás russo, anunciou esta sexta-feira no parlamento o primeiro-ministro, Luís Montenegro, após a União Europeia ter acordado esta semana uma proibição no outono de 2027.

"Assumimos o objetivo de deixarmos de ter qualquer importação de gás vindo da Rússia. Estamos em condições de dizer que há essa possibilidade", afirmou o chefe do Governo no parlamento, durante um debate sobre o Conselho Europeu de 18 e 19 de dezembro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo Montenegro, atualmente "há apenas um importador que tem um contrato de longa duração ainda vigente" e que este ano "teve três descargas".

"Muito brevemente, é nossa convicção. Haverá condições para podermos ficar completamente independentes de qualquer fornecimento de gás russo", sublinhou Montenegro, que respondia a uma pergunta da bancada liberal.