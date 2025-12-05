Portugal quer acelerar novas adesões na União Europeia, sem mais atrasos

O primeiro-ministro português advertiu esta sexta-feira estar contra "o protelar" do alargamento da União Europeia (UE), salientando a "importância geopolítica" desta decisão, enquanto defendeu a necessidade de "encontrar soluções para acelerar o mecanismo de adesão".

"Há uma importância geopolítica que não pode ser descurada, na perspetiva de que, com a instabilidade que há hoje à escala europeia, o protelar destes processos tem também as suas consequências", afirmou Luís Montenegro, num debate parlamentar dedicado ao Conselho Europeu que se realiza nos dias 18 e 19 de dezembro.

Na cimeira dos 27 estará sobretudo em cima da mesa a futura adesão da Ucrânia e da Moldova, uma decisão que exige unanimidade, quando é conhecida a oposição do Governo húngaro à entrada de Kiev.

"Temos de encontrar soluções para acelerar o mecanismo de adesão", indicou Montenegro, que adiantou que "algumas soluções estão a ser trabalhadas para ultrapassar, do ponto de vista do funcionamento das próprias instituições, algumas regras (...) para dar uma resposta mais ágil face às programações e cumprimento escrupuloso dos requisitos consagrados nos instrumentos entre as instituições europeias e os respetivos países candidatos".