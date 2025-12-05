Prazo para privatização da Azores Airlines aguarda formalização da Comissão Europeia

O presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, esclareceu esta sexta-feira que a prorrogação da Azores Airlines ainda não foi "formalmente" aceite pela Comissão Europeia, mas adiantou que existiu uma "tendência para a compreensão" por parte das instâncias europeias. "Há diálogo, reuniões verbalizadas e concertadas, que depois precisam de formalização. Essas conversações foram desenvolvidas pelo secretário das Finanças enquanto tutela financeira do grupo SATA e deste processo de reestruturação", explicou Bolieiro aos jornalistas, na sede da Presidência do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) em Ponta Delgada. "Houve tendência para a compreensão e aceitação do pedido de prorrogação." Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O líder do Governo Regional confirmou que, neste momento, "em termos formais", o prazo limite em vigor para a privatização da Azores Airlines continua a ser 31 de dezembro de 2025, mas enalteceu o diálogo entre o executivo açoriano e a Comissão Europeia. Bolieiro rejeitou, também, existirem "contradições" entre as suas declarações e as do secretário das Finanças. "Não há contradição nenhuma. Há sim, num lado, informação que foi prestada publicamente decorrente do diálogo e outra informação quanto aos processos de formalização".

A 25 de novembro, o presidente do Governo dos Açores admitiu o adiamento da privatização da companhia, que não deverá acontecer até ao final do ano como previsto na reestruturação, afirmando ser necessário "voltar a conversar com a União Europeia". A 27 de novembro, o secretário das Finanças disse que a Comissão Europeia aceitou prorrogar o prazo de reestruturação da SATA até dezembro de 2026, tal como solicitado pelo Governo Regional. "Foi aceite [pela União Europeia] a nossa posição e compreendidos os nossos esforços e, assim bem entendido, na possibilidade de prorrogação [do prazo] para a conclusão do processo de restruturação [da SATA] que será, segundo a nossa notificação, deliberado até ao dia 31 de dezembro de 2026, no próximo colégio de comissários", disse o secretário regional das Finanças.