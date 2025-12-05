Sindicato dos pilotos decide aderir à paralisação após assembleia-geral

05 dez, 2025 - 18:47 • Lusa
O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) decidiu esta sexta-feira, em assembleia-geral, aderir à greve geral do dia 11 de Dezembro, defendendo que o anteprojecto de reforma laboral do Governo "promove a precariedade e ataca a estabilidade".
Em comunicado enviado após a reunião, o SPAC informou que os seus associados, "reunidos hoje em Assembleia-Geral Extraordinária (AGE), decidiram democraticamente aderir à greve geral convocada para o próximo dia 11 de Dezembro".
"O SPAC solidariza-se com a realização da greve no dia 11 de Dezembro de 2025", indicou a estrutura sindical.
A decisão foi tomada com 76,5% de votos a favor, segundo o mesmo comunicado.