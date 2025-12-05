Traçado do TGV e possíveis demolições em Gaia estão dependentes do relatório ambiental

O vice-presidente da Infraestruturas de Portugal (IP) Carlos Fernandes disse esta sexta-feira que o relatório da Comissão de Avaliação de Impacto Ambiental "é soberano" quanto à linha de alta velocidade em Gaia, incluindo a localização da estação e demolições. Questionado pelos jornalistas acerca das demolições previstas e localização da estação de Gaia, após uma sessão de apresentação do consórcio construtor do Norte, Carlos Fernandes disse que "é uma matéria que está em fase de avaliação agora pela fase da Comissão de Avaliação do Impacto Ambiental". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

"Os estudos são conhecidos. Há possíveis otimizações que estão ainda a ser avaliadas e o relatório deles será soberano sobre tudo isso. Quem efetivamente ditará o que se vai fazer sobre este aspecto é a Comissão de Avaliação", disse o responsável da IP. Em causa está o facto de o consórcio AVAN Norte ter assinado, em 29 de julho, um contrato de concessão que prevê a estação de Gaia em Santo Ovídio, prevista desde 2022 e com ligação a duas linhas de metro, mas apresentado, em outubro, uma proposta para uma estação em Vilar do Paraíso e duas pontes separadas em vez de uma rodoferroviária sobre o Douro. O traçado também foi alterado, tendo agora menos componente em túnel (6,3 quilómetros) do que estava previsto no Estudo Prévio (11,4), o que causa impactos à superfície, com 136 demolições previstas em Vila Nova de Gaia e no Porto, das quais 109 habitações e 27 empresas, contabilizou a Lusa.

Instado a comentar os prós e contras das duas localizações para a estação de Gaia - Santo Ovídio ou Vilar do Paraíso - o responsável frisou que, na fase de Estudo Prévio, desenvolvido pela IP, "a única solução possível" era uma estação enterrada em Santo Ovídio. "A concessionária, no âmbito daquilo que o contrato permite, promoveu uma otimização do traçado e encontrou uma alternativa de solução de estação à superfície a cerca de dois mil metros e apresentou-a", frisou. Quanto a Santo Ovídio, "é mais próxima do centro e está garantida a ligação ao metro", ao passo que em Vilar do Paraíso "é à superfície, do ponto de vista de exploração ferroviária é mais interessante, [já] que tem quatro linhas, mas não está garantida ainda a chegada do metro, que terá que ser feita". Carlos Fernandes deixou claro que a estação proposta pelo consórcio "cumpre aquilo que são os requisitos técnicos" definidos pela IP para a estação, aguardando-se o parecer ambiental até ao final do ano. "O parecer pode ser de aprovação ou pode ser de reprovação. Em função daquilo que for o resultado desse parecer, nós trabalharemos a seguir. Obviamente, se for uma aprovação, teremos depois de fazer uma avaliação técnica, jurídica, tudo isso. Se for uma reprovação, a concessionária terá que submeter um novo processo", referiu.