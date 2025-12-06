Bastonário critica Governo por não gerir bem as vacinas contra a gripe

O bastonário da Ordem dos Médicos critica o Ministério da Saúde por não estar a gerir bem as vacinas contra a gripe.

"É óbvio que não o tem feito adequadamente", referiu este sábado, Carlos Cortes, em declarações aos jornalistas, em Coimbra.

Numa altura em que o stock esgotou para doentes não de risco e quando se agravam os casos de gripe, o bastonário pede melhor gestão.

"Sabemos que tem havido dificuldades e sabemos que o número de infeções respiratórias tem aumentado nas últimas semanas", refere.

A Ordem dos Médicos realça, ainda, que a vacinação é uma medida de prevenção para evitar as infeções próprias da época de Inverno.

As farmácias já não têm vacinas contra a gripe para pessoas que não se encontram nos grupos de risco e não deverá haver reposição de doses.

É a conjugação de dois fatores. Por um lado, registou-se uma procura superior ao habitual: muitas pessoas fora dos grupos considerados prioritários decidiram vacinar-se.

Por outro lado, houve uma redução no número de doses disponibilizadas às farmácias, o que limitou a capacidade de resposta do setor privado, porque as autoridades de saúde não esperavam que a procura no setor privado fosse tão elevada.

A recomendação das autoridades de saúde passa por reforçar medidas de prevenção alternativas: higiene frequente das mãos, etiqueta respiratória, evitar contactos próximos em caso de sintomas e uso de máscara em ambientes de maior risco.