Colisão provoca oito feridos, incluindo criança

06 dez, 2025 - 20:49 • Lusa

Acidente com três viaturas aconteceu na Estrada Nacional 243.

Uma colisão entre três veículos de passageiros provocou este sábado três feridos graves e cinco ligeiros, entre os quais uma criança com cerca de 3 anos, em Avis, distrito de Portalegre, disse fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à agência Lusa que o alerta para o acidente, que ocorreu na Estrada Nacional 243, junto à aldeia de Figueira e Barros, no concelho de Avis, foi dado pelas 18h13.

A mesma fonte indicou que os três feridos graves, dois homens de aproximadamente 50 e 61 anos e uma mulher na casa dos 60 anos, foram transportados para o hospital de Portalegre.

Os três feridos ligeiros também foram transportados para o hospital de Portalegre, sendo um deles uma criança de aproximadamente três anos, uma mulher também na casa dos 35 anos e um homem de 40 anos, aproximadamente.

Foram mobilizados para o local 28 operacionais dos bombeiros de Avis, Fronteira, Ponte de Sor, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da GNR, apoiados por 12 veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Portalegre e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponte de Sor.

