Francisco Porto Fernandes reconduzido na presidência da Federação Académica do Porto

06 dez, 2025 - 14:48 • Lusa

O atual presidente da Federação Académica do Porto (FAP), Francisco Porto Fernandes, foi reconduzido no cargo nas eleições de sexta-feira, prometendo continuar a "colocar os jovens e a educação no centro da discussão pública e política", foi anunciado este sábado.

Em comunicado, a FAP, organismo máximo de representação dos estudantes da Academia do Porto, anuncia que Francisco Porto Fernandes foi eleito para um terceiro mandato (2025/2026), com 22 votos a favor e um voto em branco, num ato eleitoral que contou com a participação das 26 Associações de Estudantes federadas.

Francisco Porto Fernandes, estudante de Mestrado em Economia da Universidade do Porto, encabeçava a única lista candidata, a Lista M, que tinha como lema "Mais Futuro, Mais Academia".

"O Ensino Superior é uma das grandes conquistas do Portugal democrático e a Academia deve celebrar a democracia todos os dias: praticando-a e defendo-a. Queremos dar esperança e, por essa razão, continuaremos a colocar os jovens e a educação no centro da discussão pública e política", defende no texto Francisco Porto Fernandes.

O reeleito líder da FAP, que representa mais de 80 mil estudantes, salienta que "os mais desfavorecidos" não podem ser esquecidos e aponta o desejo de que o "Ensino Superior que seja um verdadeiro elevador social e que reconheça que todos os talentos merecem a mesma oportunidade".

Entre as medidas previstas para o próximo mandato estão a "conclusão das obras de recuperação da sede no Campo Alegre, o reforço do combate à pobreza e às desigualdades de oportunidades, bem como a defesa de maior investimento por parte do Governo na ação social".

A direção da FAP, aponta o texto, quer ainda "inaugurar uma terceira residência estudantil, contribuindo para atenuar a crise nacional de alojamento" e dar continuidade, através do Centro de Estudos da FAP, ao desenvolvimento de "estudos de interesse público, com vista a contribuir para as políticas públicas, que influenciam diretamente dos jovens".

Ao lado de Francisco Porto Fernandes segue para o segundo mandato Sofia Silva, da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto.

Fazem parte da direção da FAP, pela primeira vez, Beatriz Teixeira (Associação de Estudantes do Instituto Superior de Engenharia do Porto), Carolina Domingues (Associação de Estudantes do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto), Diogo Silva (Associação de Estudantes do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto), Matilde Vieira (Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto), Afonso Oliveira (Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade Católica), Alexandra Saraiva (Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto) e David Gomes (Associação de Estudantes da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto).

