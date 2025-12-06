Ouvir
Helicóptero do INEM sediado em Loulé está inoperacional

06 dez, 2025 - 22:53 • Ricardo Vieira

Instituto Nacional de Emergência Médica "exigiu ao operador a adoção imediata de todas as medidas necessárias para assegurar o restabelecimento da operacionalidade no mais curto espaço de tempo".

O helicóptero de emergência médica sediado em Loulé sofreu uma avaria técnica e está inoperacional, informou este sábado o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A aeronave, operada pela empresa Gulf Med Aviation Services (GMAS), vai ficar fora de serviço por tempo indeterminado.

"Trata-se de uma aeronave recente, ainda ao abrigo da garantia do fabricante, sendo este o único responsável pela intervenção e reparação necessárias", explica o INEM, em comunicado.

O Instituto Nacional de Emergência Médica "exigiu ao operador a adoção imediata de todas as medidas necessárias para assegurar o restabelecimento da operacionalidade no mais curto espaço de tempo".

O INEM adianta que vai "aplicar as penalidades previstas contratualmente".

Apesar da indisponibilidade do helicóptero, a equipa médica do INEM da base de Loulé continua "plenamente operacional" e vai assegurar a "continuidade da resposta clínica diferenciada através de uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER)."

O Instituto Nacional de Emergência Médica tem quatro helicópteros a operar 24 horas por dia, sediados em Loulé, Évora, Viseu e Macedo de Cavaleiros.

