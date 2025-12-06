Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 06 dez, 2025
Em Destaque
INEM estará a 80% da capacidade no dia da greve geral

06 dez, 2025 - 18:11 • Redação

Tudo depende do respeito dos trabalhadores pelos serviços mínimos definidos, afirma o presidente do INEM.

O presidente do INEM revela que 80% da capacidade do Instituto Nacional de Emergência Médica estará a funcionar durante a greve geral da próxima quinta-feira, 11 de dezembro.

Em declarações à SIC, Luís Cabral diz que agora tudo depende do respeito dos trabalhadores pelos serviços mínimos definidos.

“Se houver o respeito dos trabalhadores pelos serviços mínimos, obviamente teremos constrangimentos, 80% da nossa capacidade não é 100%, mas teremos capacidade para dar resposta aos portugueses”, afirma o presidente do INEM.

Os serviços mínimos na saúde para a greve geral de 11 de dezembro incluem situações de urgência, quimioterapia, cuidados paliativos e pensos, segundo a decisão do Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social (CES).

Tópicos
Ouvir
Saiba Mais
