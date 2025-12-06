Lisboa e Porto lideram investimentos das capitais de distrito no Natal de 2025

As cidades de Lisboa e Porto lideram os investimentos no Natal das capitais de distrito do país em 2025, com apostas em diversos tipos de espetáculos e experiências visuais para habitantes e turistas.

Em Lisboa, a Câmara Municipal anunciou um investimento nas iluminações de Natal de 749.500 euros, valor idêntico ao do ano passado, com destaque para o "videomapping", uma técnica visual que usa projetores para criar ilusões de ótica e animações sobre superfícies reais, como fachadas de edifícios.

Espetáculos musicais e muitas outras iniciativas, designadamente na Praça do Comércio e colinas envolventes, são outras das muitas iniciativas natalícias na capital do país.

No Porto, a Associação de Comerciantes, que tem uma parceria para o efeito com a Câmara Municipal, também investe este ano os mesmos 700 mil euros de 2024, com destaque para espetáculos, dezenas de ruas iluminadas e uma grande árvore de Natal na Avenida dos Aliados.

A cidade de Braga assume o terceiro maior investimento neste Natal de 2025, no valor de 450 mil euros, dos quais 200 mil destinados à iluminação e o remanescente em mais de 80 espetáculos, circo, concertos, cinema e a já habitual Parada de Natal que reúne cerca de 800 participantes.

Logo a seguir surgem Castelo Branco, com 300 mil euros, Leiria, com 240 mil euros, Guarda, com 213 mil euros, Viana do Castelo, com 185 mil euros, e Faro, com 184 mil euros, com apostas diversificadas que incluem as tradicionais luzes de Natal, espetáculos e outras atrações para as populações locais e visitantes.

Leiria aposta em grandes estruturas luminosas e atrações no centro, a Guarda assume-se como a "Cidade Natal" até janeiro, com forte componente cultural e tradições históricas, e Viana do Castelo valoriza o comércio local com mercados, concursos e eventos na rua, enquanto Faro ilumina a cidade com investimento reforçado e iniciativas para apoiar o comércio tradicional.

O Natal em Castelo Branco inclui o Mercadinho de Natal, exposições, teatro infantil, concertos, visitas guiadas à zona histórica, provas de produtos locais, concurso de montras e o circo de Natal no Cineteatro Avenida.

Já em Aveiro, o programa Boas Festas conta com a colaboração de mais de 150 artistas, espetáculos, artes de rua, concertos, teatro, dança e "videomapping".

A edição deste ano tem ainda como novidade uma pista de gelo, um comboio elétrico no Rossio, um desfile de pais natais em moliceiros, um espetáculo multimédia e uma das maiores árvores de Natal da Europa. Inclui ainda o Mercadinho de Natal, a corrida de São Silvestre e os concertos de Ano Novo e de Reis.

Coimbra e Setúbal apresentam investimentos na ordem dos 150 mil euros, com a transformação do Portugal dos Pequenitos numa verdadeira Aldeia de Natal em Coimbra ou com o tradicional mercado de Natal e a Casa do Pai Natal, em Setúbal, onde também não faltam espetáculos musicais e muita animação de rua.

Viseu tem este ano 370 mil lâmpadas de baixo consumo, numa iluminação de Natal que custou 124 mil euros, uma pista de gelo no mercado 02 de maio, um novo Pai Natal no Rossio, escadarias iluminadas e um bosque natalício, além do tradicional mercado de Natal, do concerto de Natal e de muitas atividades para as famílias.

Nos Açores, Ponta Delgada investiu mais de 200 mil euros na iluminação led de Natal, que cobre jardins e artérias principais, com o objetivo de reduzir consumos, atrair visitantes e combater a sazonalidade turística, enquanto na ilha da Madeira, o município do Funchal destinou 310 mil euros às festividades de Natal e Fim de Ano, com iluminação entre 01 de dezembro e 07 de janeiro e o tradicional fogo-de-artifício, complementando o investimento regional de 4,6 milhões de euros.

Em Santarém, a Câmara Municipal investiu 110 mil euros nas iluminações de Natal de 2025, com cerca de 400 elementos decorativos distribuídos por todo o concelho, particularmente no centro histórico, mas há também um túnel de luz de oito metros e um pinheiro natural no Largo de Nossa Senhora da Piedade.

Bem a norte, Bragança investiu cerca de 130 mil euros no Natal, com destaque para o evento "Terra Natal e de Sonhos", ainda assim bem acima dos municípios de Vila Real (100.000 euros), Beja (60 mil euros e Évora (45 mil euros).

Embora com um investimento menor, não faltam atrações natalícias nestes municípios, com destaque para a aposta artística em 21 presépios no centro histórico de Vila Real, iniciativas de rua, em Beja, ou como o Jardim de Natal, em Évora, que inclui um mercado de artesanato e produtos locais.

A Câmara de Portalegre investiu apenas 15 mil euros na iluminação de Natal deste ano, ainda menos do que os 20 mil euros de 2024, mas, além das luzes de Natal nas zonas comerciais e jardins, Portalegre vai ter também uma árvore de Natal na Praça da República, um mercadinho, um concurso de montras e várias atividades musicais ao longo do mês de dezembro.