Marcelo lamenta morte de jovens portugueses em França

Marcelo Rebelo de Sousa lamentou este sábado a morte de quatro jovens portugueses num acidente de viação em França.

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa apresenta as sentidas condolências às famílias dos quatro jovens portugueses, residentes em Friburgo na Suíça, vítimas de um trágico acidente de viação em França", refere Marcelo Rebelo de Sousa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Numa nota de condolências divulgada no site da Presidência, o chefe de Estado indica que "está a acompanhar a situação, em contacto com a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas".

Os quatro jovens portugueses morreram num acidente de viação na sexta-feira à noite, na cidade de Collonges, no leste de França, junto à fronteira com a Suíça.



As vítimas tinham entre 16 e 18 anos, segundo fontes da polícia citadas pelo jornal “Le Progress”.

