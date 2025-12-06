"Muitas dúvidas" e "impossível". Técnicos de emergência e bombeiros reagem a proposta de refundação do INEM

Os técnicos de emergência pré-hospitalar e os bombeiros têm “muitas dúvidas” sobre algumas propostas da Comissão Técnica Independente para “refundação” do INEM.

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) considera que não será possível integrar trabalhadores do INEM nos hospitais ou nas corporações de bombeiros, uma das propostas da Comissão Técnica Independente para a reforma do sistema de emergência médica.

Questionado pela Renascença sobre uma eventual entrada de técnicos do INEM em hospitais e em associações humanitárias de bombeiros, o presidente do sindicato, Rui Lázaro, diz ter sérias dúvidas quanto a essa possibilidade. “Temos muitas dúvidas que isso possa ser possível, até porque estamos a falar de empresas de direito público, o INEM, e outras de direito privado. De certo modo, corroboramos o relatório, [mas] em algumas medidas concretas temos algumas preocupações que merecem uma discussão alargada.

Rui Lázaro diz, nestas declarações à Renascença, ter dúvidas também quanto à proposta de uma central única 112/SNS 24. “Partimos de um pressuposto errado, porque estamos a comparar dois modelos absolutamente diferentes. De um lado, temos um serviço público do INEM, com profissionais em permanência na central. Do outro lado, temos um serviço gerido por um operador privado, que não tem profissionais em permanência, que funciona em regime de disponibilidade e de outsourcing, com os constrangimentos que conhecemos”, sublinha o presidente do STEPH. Uma proposta “impossível” O presidente da Liga dos Bombeiros de Portugal (LBP) diz que a integração dos técnicos do INEM nas corporações de bombeiros não é exequível. É a reação à proposta da Comissão Técnica Independente para a refundação Instituto Nacional de Emergência Médica. Ouvido pela Renascença, António Nunes quer ler com atenção essa proposta da Comissão Independente, mas diz que, tal como está agora, não é possível concretizá-la. “Não há nenhuma possibilidade de integrar nos corpos de bombeiros pessoal civil, porque os corpos de bombeiros são hierarquizados. Parece-me que pode haver alguma confusão, por isso, vamos aguardar que o Ministério da Saúde nos envie o documento. Sendo certo que, colocada a questão como está, ela é impossível. Agora, é possível ter contratos-programa com o INEM, com o Ministério das Saúde, como fazemos desde 1972.”