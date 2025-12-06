Ouvir
Acidente

​Quatro jovens portugueses morrem em França

06 dez, 2025 - 20:17 • Ricardo Vieira

As vítimas, entre 16 e 18 anos, sofreram um acidente de viação. Automóvel despistou-se e incendiou-se.

Quatro jovens portugueses morreram num acidente de viação na sexta-feira à noite, na cidade de Collonges, no norte de França, junto à fronteira com a Suíça.

As vítimas tinham entre 16 e 18 anos, segundo fontes da polícia citadas pelo jornal “Le Progress”.

A viatura despistou-se numa rotunda, saiu da estrada e capotou. Ficou imobilizada numa zona de mato e incendiou-se.

De acordo com as primeiras informações, as vítimas são quatro jovens: dois rapazes, de 16 e 18 anos, e duas raparigas, ambas com 18 anos.

Os quatro jovens portugueses residiam na Suíça.

Tinha iniciado a viagem em Friburgo, na Suíça, rumo a Paris, onde iam passar o fim de semana.

