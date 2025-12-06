Tempo de espera de mais de 11 horas para utentes urgentes no Hospital de Loures

[Atualizado às 09h00]

Os tempos de espera nas urgências do Hospital de Loures dispararam. Utentes urgentes têm de esperar em média cerca de 11h30 horas para uma primeira observação.

São os dados oficiais do portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para consulta dos tempos médios de espera, pelas 09h00 deste sábado.

Segundo os números, estavam 33 doentes com pulseira amarela à espera de serem vistos por um médico, pelas 09h00. Se a pulseira for azul - não urgente - o tempo de espera ultrapassa as 19 horas.

No Hospital de Vila Franca são precisas mais de 10 horas para uma primeira observação de utentes urgentes. Estão 25 pessoas à espera.

Já no Santa Maria, em Lisboa, um doente urgente precisa de esperar mais de seis horas para ser atendido. Neste momento, encontram-se 17 pessoas com pulseira amarela.