Comissão Europeia inclui projetos energéticos portugueses na lista de interesse comum

07 dez, 2025 - 15:23 • Lusa

A Comissão Europeia incorporou projetos portugueses na Lista da União dos Projetos de Interesse Comum (PCI) e na de Interesse Mútuo (PMI), considerando que estes serão determinantes para o futuro energético europeu.

Entre os projetos listados consta a interligação elétrica Beariz--Fontefría--Ponte de Lima--Vila Nova de Famalicão, e a infraestrutura interna portuguesa de hidrogénio, interligador Portugal--Espanha e o segmento transfronteiriço conhecido como BarMar.

O Ministério do Ambiente e Energia considera o instrumento europeu "essencial para orientar o investimento em infraestruturas energéticas críticas, identificando os projetos considerados vitais para a segurança energética, a integração do mercado interno e o cumprimento das metas climáticas da União Europeia". .

A inclusão de Portugal "reafirma o país como parceiro fiável, com propostas tecnicamente sólidas, ambientalmente robustas e plenamente alinhadas com as prioridades da transição energética europeia", lê-se em comunicado.

A Ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, citada no comunicado, sublinha que "estes resultados demonstram a qualidade excecional do trabalho técnico realizado pelas equipas nacionais, que apresentaram projetos sólidos, maduros e alinhados com as prioridades da União Europeia". .

