Entregou-se à PSP condutor que atropelou mortalmente homem em Gaia

O condutor que no sábado à noite atropelou mortalmente um homem no Canidelo, em Vila Nova de Gaia, e fugiu entregou-se hoje de manhã à PSP, disse à Lusa fonte daquela polícia.

"O condutor já se entregou a esta polícia", disse a fonte, não adiantando mais detalhes.

No sábado à noite, pelas 21:45, um homem e uma mulher, ambos na casa dos 60 anos, foram atropelados por "um veículo em excesso de velocidade, ao que tudo indica", na marginal daquele concelho do distrito do Porto.

O homem, de 65 anos, acabou por morrer no local e a mulher ficou com ferimentos ligeiros numa perna.

O condutor do veículo que atropelou as duas pessoas colocou-se em fuga.

No local, estiveram os Bombeiros Voluntários de Coimbrões, os Bombeiros Voluntários de Valadares, a PSP e o INEM.

