Jovens portugueses que morreram em França eram naturais de Trancoso

Os quatro jovens portugueses residentes na Suíça que morreram na sexta-feira à noite num acidente em França eram naturais de Trancoso, município do distrito da Guarda que manifestou pesar pelas mortes.

Numa publicação partilhada na página oficial do Município de Trancoso no Facebook, aquela autarquia do distrito da Guarda expressa "o seu profundo pesar pelo trágico falecimento de quatro jovens com origem no concelho de Trancoso, na noite passada, em França".

Os quatro jovens, dois rapazes, um com 16 anos e outro com 18 anos, e duas raparigas, ambas com 18 anos, seguiam num carro que se despistou em Collonges, município situado na zona da fronteira de França com a Suíça.

Segundo o procurador-geral adjunto da comuna francesa de Bourg-en-Bresse, Antoine Celle, em declarações à agência France-Presse, os jovens, dois casais de namorados que "tinham nacionalidade portuguesa e residência na Suíça", estavam em viagem rumo a Paris.

Os primeiros elementos recolhidos "não levam a crer que tenham consumido drogas ou álcool", acrescentou o procurador-geral adjunto, referindo ter sido ordenada autópsia aos corpos.

O acidente aconteceu pelas 22h30 locais (21h30 em Lisboa) de sexta-feira.

Após o despiste o veículo foi contra alguma coisa, que não é especificada pela AFP, e incendiou-se.

"Apesar da intervenção dos bombeiros após uma chamada para o 112, todos os ocupantes foram declarados mortos", de acordo com fonte das autoridades locais em declarações à AFP.

Contactado pela Lusa, o ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou "as identidades portuguesas das quatro vítimas mortais do acidente de viação ocorrido em França na sexta-feira à noite", lamentando a morte dos quatro jovens.