Lousada quer plantar 100 mil arvores em cinco anos

Eugénio Matias já perdeu a conta aos anos desde que participa no projeto "plantar Lousada". É um dos voluntários assíduos da iniciativa da autarquia e este domingo não foi exceção. É de enxada na mão que Eugénio "quase a fazer os 63 anos" se prepara para plantar o "sanguinho de água", uma das espécies autóctones nos três hectares de terra à beira-rio plantados na quinta de Vila Pouca, em Meinedo.

Conta que é guarda-rios “há uma década” e que é o interesse pela natureza que o leva quase todos os meses a participar na plantação de árvores. “Fazemos exercício e cuidamos do ambiente”, resume. Depois de cavar a terra, sacode a raiz e coloca-a na terra. “Agora vou fazer o miminho que é aconchegá-la com a própria mão”, exemplifica. “E pronto, está feito”. “É só esperar que possa começar a arrancar ainda este inverno”, acrescenta.

Mesmo ao lado, Luis Guilherme Sousa, biólogo e coordenador do projeto municipal explica a Patricia Bragança como usar a enxada. É uma estreia para a estudante de geografia de 23 anos. "Já consegui plantar, pelo menos, duas árvores", conta orgulhosa enquanto tenta tirar mais uma planta de um vaso. "Acho que, pouco a pouco, estou a conseguir. É um passo de cada vez". Mas, há quem comece ainda mais cedo nestas lides do voluntariado ambiental. É o caso de Beatriz de 11 anos. "Foi a minha prima que me convidou e vim", resume a jovem, enquanto, tenta cavar a terra com a ajuda da prima Inês, 17 anos. E apesar do esforço para quebrar as pequenas pedras de granito na terra, garante que "vai voltar". A prima Inês interrompe: " Eu não deixava outra coisa".