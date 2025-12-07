Ocupantes retirados de jipe preso no rio Ferreira de Gondomar

Um jipe, com dois adultos e três crianças, ficou preso no rio Ferreira, em São Pedro da Cova, no concelho de Gondomar. O alerta foi dado pelas 18h00 deste domingo.

Pelas 22h21 deste domingo, os cinco ocupantes da viatura já tinham sido retirados em segurança, com água ao nível do peito.

As três crianças, com 10, 14 e 16 anos, foram levadas para o Hospital de São João, adianta a SIC Notícias.

“Temos um carro que está imobilizado no meio do rio Ferreira, dado o caudal da água, que é bastante intenso, os operacionais estão a tentar estabilizar o veículo para poderem prosseguir com as operações de salvamento. O veículo está imobilizado, ancorado mas a água ainda corre com alguma intensidade”, disse num primeiro momento à Renascença Luís Filipe Araújo, presidente da Câmara de Gondomar.



Mário Ferreira, comandante dos Bombeiros de São Pedro da Cova, disse à SIC Notícias que os operacionais já "estão em contactos com as vítimas e estão a preparar a retirada em segurança".

As causas do acidente não são conhecidas.



No local estão 36 operacionais apoiados por cinco viaturas, indica o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

[em atualização]