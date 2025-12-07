Ouvir
Ocupantes retirados de jipe preso no rio Ferreira em Gondomar

07 dez, 2025 - 21:05 • Ricardo Vieira

Três menores e dois adultos resgatados ao fim de quatro horas. Viatura ficou presa ao tentar atravessar o curso de água.

Um jipe, com dois adultos e três crianças, ficou preso no rio Ferreira, em São Pedro da Cova, no concelho de Gondomar. O alerta foi dado pelas 18h00 deste domingo.

Pelas 22h21 deste domingo, os cinco ocupantes da viatura já tinham sido retirados em segurança, com água ao nível do peito.

As três crianças, com 10, 14 e 16 anos, e os pais foram levados para o Hospital de São João, no Porto.

O comandante dos Bombeiros de São Pedro da Cova, Mário Ferreira, diz que são considerados feridos leves e que foram levados ao hospital devido ao risco de hipotermia, porque estiveram mais de quatro horas dentro da viatura.

No decorrer do resgate, foi sempre tido em conta a segurança dos operacionais e dos ocupantes do veículo, salientou.

“A corrente [do rio] era um dos riscos que estava associado, o outro risco era que a partir do momento que começássemos a retirar as vítimas, o veículo perdia peso e, com a corrente, podia transportar uma ou duas vítimas”, explicou o comandante.

Para o local foram destacados 36 operacionais apoiados por cinco viaturas, indica o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

