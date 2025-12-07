Urgência do hospital de Santo Tirso com constrangimentos até às 08h00 de segunda-feira

07 dez, 2025 - 14:21 • Lusa
A urgência geral do hospital de Santo Tirso, no distrito do Porto, está a operar com "constrangimentos" desde as 08h00 deste domingo até à mesma hora de segunda-feira, segundo informação da Proteção Civil a que a Lusa teve acesso.
Segundo informação remetida pela Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto (AMP) a serviços de bombeiros da região, a que a Lusa teve acesso, em causa estão "constrangimentos no Hospital de Santo Tirso no Serviço de Urgência Geral entre as 08h00 do dia 07/12/2025 [hoje] e as 08h00 do dia 08/12/2025 [segunda-feira]".
De acordo com a comunicação, a informação sobre os constrangimentos naquele serviço de urgência foi "recebida pelo Instituto Nacional de Emergência Médica [INEM]".