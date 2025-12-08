Cinco pessoas resgatadas após serem arrastadas por onda

Cinco pessoas foram resgatadas esta segunda-feira após terem sido arrastadas por uma onda que galgou a muralha do cais do Paul do Mar, no município da Calheta, zona oeste da Madeira, indicou a Autoridade Marítima Nacional.

Em comunicado, a autoridade explica que o alerta foi dado pelas 09h35, adiantando as cinco pessoas, com idades compreendidas entre os 5 e os 28 anos, eram de nacionalidade portuguesa, mas sem especificar o número de crianças e adultos.

O socorro, acionado através do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, envolveu elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal, tripulantes da Estação Salva-Vidas do Funchal, bem como elementos dos Bombeiros Voluntários da Calheta, da Associação Humanitária de Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol e do SANAS Madeira.

"À chegada, constatou-se que as cinco vítimas foram retiradas da água por populares que se encontravam na zona, com recurso às boias de salvação do cais, tendo duas delas sido assistidas no local pelos elementos dos bombeiros e as restantes três sido transportadas para uma unidade hospitalar", refere a Autoridade Marítima Nacional.

O arquipélago da Madeira encontra-se hoje com avisos para mau tempo e agitação marítima forte, emitidos pela Capitania do Porto do Funchal com base em indicações fornecidas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A previsão aponta para vento com rajadas entre 51 e 62 quilómetros/hora de qualquer direção.

O aviso de agitação marítima forte estava inicialmente em vigor até às 18h00 de hoje, mas foi prolongado até às 06h00 de terça-feira, sendo que a ondulação poderá atingir os 4,5 metros na costa norte da ilha da Madeira e os 2,5 metros na costa sul.

A Capitania do Porto do Funchal recomenda aos proprietários e armadores das embarcações que adotem precauções para garantirem a segurança dos seus bens e alerta a população para o perigo da circulação em molhes de proteção dos portos, arribas, praias ou piscinas naturais, assim como para as condições de segurança para a prática da pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas rochosas.

Por outro lado, o Serviço Regional de Proteção Civil indica que o aviso amarelo inicialmente emitido para chuva na costa sul da Madeira e nas regiões montanhosas foi agora atualizado para laranja e vai estar em vigor entre as 06h00 e as 12h00 de terça-feira.

O aviso amarelo, o menos grave numa escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, enquanto o aviso laranja, o segundo mais grave, é emitido sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.