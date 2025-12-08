Gripe: Ministra recomenda máscara e vacina e alarga horários dos centros de atendimento

08 dez, 2025 - 18:28 • Ricardo Vieira
A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, anunciou esta segunda-feira o alargamento dos horários dos centros de atendimento clínico e recomendou o uso de máscara e vacinação dos grupos de maior risco - idosos e pessoas com doenças crónicas -, numa altura em que os casos de gripe estão a aumentar em Portugal.
"Sabemos que as próximas oito semanas serão particularmente exigentes", avisou Ana Paula Martins, em conferência de imprensa.
Para avaliar a situação diariamente e tomar medidas, o Ministério da Saúde ativou uma "task force”, da qual fazem parte a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, a Direção-Geral de Saúde, o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, o Instituto Nacional de Emergência Médica e a linha Saúde 24.
Na última semana, foram registados 700 casos de gripe em Portugal e a ministra da Saúde avisa que "é previsível o aumento da procura nos serviços de urgência".
Ana Paula Martins pede aos portugueses que adotem medidas de prevenção durante o pico de gripe, desde logo a vacinação dos grupos prioritários.
"Na prevenção, a vacinação contra a gripe continua a ser a medida mais eficaz. Até 30 de novembro, tinham sido vacinadas 2,3 milhões de pessoas, mais 139 mil do que no mesmo período de 2024. Aproveito para reforçar o apelo: quem ainda não se vacinou e faz parte dos grupos prioritários, faça-o o quando antes. A vacina está disponível nos centros de saúde e nas farmácias aderentes."
Além da vacinação, a ministra da Saúde recorda que "há medidas simples e eficazes que todos podemos adotar: usar máscara em espaços fechados ou quando se apresentam sintomas respiratórios, proteger-se do frio e cuidar especialmente dos mais velhos e vulneráveis, contactar primeiro a Linha Saúde 204 (808242424) ou o centro de saúde, antes de recorrer a urgência e reservar a urgência para as situações urgentes".
Nesse sentido, o Governo decidiu que vão ser alargados os horários dos Centros de Atendimento Clínico (CAC) e dos Serviços de Atendimento Clínico (SAC).
"O INEM também reforçou a sua capacidade de resposta pré-hospitalar, para garantir o atendimento dentro dos tempos preconizados e foram ativados novos protocolos PEM [Postos de Emergência Médica] na Margem Sul e em Lisboa, que são ambulâncias dedicadas, bem como solicitado o reforço de ambulâncias de reserva junto da Liga dos Bombeiros Portugueses e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil", adiantou a governante.
Sempre que for atingida "pressão significativa" nos serviços de emergência, os hospitais podem ser "obrigados a parar a atividade cirúrgica, mantendo as cirurgias urgentes e oncológicas".
A ministra da Saúde adianta que serão disponibilizadas mais camas sociais e de apoio ao internamento hospitalar, com a ajuda da Santa Casa: "180 camas nos próximos dias que procuraremos que sejam mais nos próximos dois meses".
Ana Paula Martins sublinha que, perante este contexto, "o Ministério da Saúde está a seguir o plano para o inverno com medidas para reforçar a capacidade do SNS durante os meses de maior pressão" e assegura que "as nossas instituições estão preparadas e articuladas".
"O desafio que enfrentamos é coletivo. Embora seja um fenómeno habitual todos os anos, este ano a gripe está a surgir mais cedo e com potencial para um impacto maior do que em épocas anteriores", alerta.
A ministra da Saúde lançou um apelo aos portugueses: "À medida que se aproxima a época festiva, um tempo de convívio e de proximidade entre famílias e amigos, é importante que todos mantenhamos uma atitude de calma e responsabilidade. Pequenos gestos como proteger os mais vulneráveis, adotar medidas de prevenção e cumprir as orientações de saúde pública fazem a diferença para passarmos este período em segurança e com a alegria que todos merecemos".