  • Noticiário das 16h
  • 09 dez, 2025
Gripe: Ministra recomenda máscara e vacina e alarga horários dos centros de atendimento

08 dez, 2025 - 18:28 • Ricardo Vieira

"Sabemos que as próximas oito semanas serão particularmente exigentes" devido ao aumento dos casos de gripe, avisou Ana Paula Martins, em conferência de imprensa.

Ministra da Saúde deixa conselhos à população. Foto: Manuel de Almeida/Lusa

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, anunciou esta segunda-feira o alargamento dos horários dos centros de atendimento clínico e recomendou o uso de máscara e vacinação dos grupos de maior risco - idosos e pessoas com doenças crónicas -, numa altura em que os casos de gripe estão a aumentar em Portugal.

"Sabemos que as próximas oito semanas serão particularmente exigentes", avisou Ana Paula Martins, em conferência de imprensa.

Para avaliar a situação diariamente e tomar medidas, o Ministério da Saúde ativou uma "task force”, da qual fazem parte a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, a Direção-Geral de Saúde, o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, o Instituto Nacional de Emergência Médica e a linha Saúde 24.

Na última semana, foram registados 700 casos de gripe em Portugal e a ministra da Saúde avisa que "é previsível o aumento da procura nos serviços de urgência".

Ana Paula Martins pede aos portugueses que adotem medidas de prevenção durante o pico de gripe, desde logo a vacinação dos grupos prioritários.

"Na prevenção, a vacinação contra a gripe continua a ser a medida mais eficaz. Até 30 de novembro, tinham sido vacinadas 2,3 milhões de pessoas, mais 139 mil do que no mesmo período de 2024. Aproveito para reforçar o apelo: quem ainda não se vacinou e faz parte dos grupos prioritários, faça-o o quando antes. A vacina está disponível nos centros de saúde e nas farmácias aderentes."

As próximas oito semanas serão particularmente exigentes

Além da vacinação, a ministra da Saúde recorda que "há medidas simples e eficazes que todos podemos adotar: usar máscara em espaços fechados ou quando se apresentam sintomas respiratórios, proteger-se do frio e cuidar especialmente dos mais velhos e vulneráveis, contactar primeiro a Linha Saúde 204 (808242424) ou o centro de saúde, antes de recorrer a urgência e reservar a urgência para as situações urgentes".

Nesse sentido, o Governo decidiu que vão ser alargados os horários dos Centros de Atendimento Clínico (CAC) e dos Serviços de Atendimento Clínico (SAC).

Bastonário critica Governo por não gerir bem as vacinas contra a gripe

Ordem dos Médicos

Bastonário critica Governo por não gerir bem as vacinas contra a gripe

A Ordem dos Médicos realça, ainda, que a vacinação(...)

"O INEM também reforçou a sua capacidade de resposta pré-hospitalar, para garantir o atendimento dentro dos tempos preconizados e foram ativados novos protocolos PEM [Postos de Emergência Médica] na Margem Sul e em Lisboa, que são ambulâncias dedicadas, bem como solicitado o reforço de ambulâncias de reserva junto da Liga dos Bombeiros Portugueses e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil", adiantou a governante.

Sempre que for atingida "pressão significativa" nos serviços de emergência, os hospitais podem ser "obrigados a parar a atividade cirúrgica, mantendo as cirurgias urgentes e oncológicas".

A ministra da Saúde adianta que serão disponibilizadas mais camas sociais e de apoio ao internamento hospitalar, com a ajuda da Santa Casa: "180 camas nos próximos dias que procuraremos que sejam mais nos próximos dois meses".

Ministra pede responsabilidade em época festiva

Ana Paula Martins sublinha que, perante este contexto, "o Ministério da Saúde está a seguir o plano para o inverno com medidas para reforçar a capacidade do SNS durante os meses de maior pressão" e assegura que "as nossas instituições estão preparadas e articuladas".

"O desafio que enfrentamos é coletivo. Embora seja um fenómeno habitual todos os anos, este ano a gripe está a surgir mais cedo e com potencial para um impacto maior do que em épocas anteriores", alerta.

A ministra da Saúde lançou um apelo aos portugueses: "À medida que se aproxima a época festiva, um tempo de convívio e de proximidade entre famílias e amigos, é importante que todos mantenhamos uma atitude de calma e responsabilidade. Pequenos gestos como proteger os mais vulneráveis, adotar medidas de prevenção e cumprir as orientações de saúde pública fazem a diferença para passarmos este período em segurança e com a alegria que todos merecemos".

