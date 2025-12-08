Gripe: Ministra recomenda máscara e vacina e alarga horários dos centros de atendimento

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, anunciou esta segunda-feira o alargamento dos horários dos centros de atendimento clínico e recomendou o uso de máscara e vacinação dos grupos de maior risco - idosos e pessoas com doenças crónicas -, numa altura em que os casos de gripe estão a aumentar em Portugal.

"Sabemos que as próximas oito semanas serão particularmente exigentes", avisou Ana Paula Martins, em conferência de imprensa.

Na última semana, foram registados 700 casos de gripe em Portugal e a ministra da Saúde avisa que "é previsível o aumento da procura nos serviços de urgência".

Ana Paula Martins pede aos portugueses que adotem medidas de prevenção durante o pico de gripe, desde logo a vacinação dos grupos prioritários.

"Na prevenção, a vacinação contra a gripe continua a ser a medida mais eficaz. Até 30 de novembro, tinham sido vacinadas 2,3 milhões de pessoas, mais 139 mil do que no mesmo período de 2024. Aproveito para reforçar o apelo: quem ainda não se vacinou e faz parte dos grupos prioritários, faça-o o quando antes. A vacina está disponível nos centros de saúde e nas farmácias aderentes."

Além da vacinação, a ministra da Saúde recorda que "há medidas simples e eficazes que todos podemos adotar: usar máscara em espaços fechados ou quando se apresentam sintomas respiratórios, proteger-se do frio e cuidar especialmente dos mais velhos e vulneráveis, contactar primeiro a Linha Saúde 204 (808242424) ou o centro de saúde, antes de recorrer a urgência e reservar a urgência para as situações urgentes".

Nesse sentido, o Governo decidiu que vão ser alargados os horários dos Centros de Atendimento Clínico (CAC) e dos Serviços de Atendimento Clínico (SAC).

Ana Paula Martins refere que, perante este contexto, "o Ministério da Saúde está a seguir o plano para o inverno com medidas para reforçar a capacidade do SNS durante os meses de maior pressão" e assegura que "as nossas instituições estão preparadas e articuladas".

[em atualização]