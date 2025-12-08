Homem detido após assaltar ourivesaria no centro comercial Vasco da Gama

08 dez, 2025 - 00:12 • Ricardo Vieira
Um homem foi detido este domingo após assaltar uma ourivesaria no centro comercial Vasco da Gama, em Lisboa, noticiou a CMTV.
O suspeito entrou no shopping armado com um pé de cabra e levou peças no valor de 20 mil euros.
Os seguranças do centro comercial conseguiram travar o assaltante, que foi depois detido pela PSP.
O assalto aconteceu pelas 19h00 deste domingo, numa altura em que muitas centenas de pessoas estavam no centro comercial Vasco da Gama.