Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 08 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

​Lisboa

Homem detido após assaltar ourivesaria no centro comercial Vasco da Gama

08 dez, 2025 - 00:12 • Ricardo Vieira

Os seguranças do centro comercial conseguiram travar o assaltante, que foi depois detido pela PSP.

A+ / A-

Um homem foi detido este domingo após assaltar uma ourivesaria no centro comercial Vasco da Gama, em Lisboa, noticiou a CMTV.

O suspeito entrou no shopping armado com um pé de cabra e levou peças no valor de 20 mil euros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os seguranças do centro comercial conseguiram travar o assaltante, que foi depois detido pela PSP.

O assalto aconteceu pelas 19h00 deste domingo, numa altura em que muitas centenas de pessoas estavam no centro comercial Vasco da Gama.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 08 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975