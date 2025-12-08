Metro de Lisboa insiste em querer serviços mínimos

O Metro de Lisboa anunciou esta segunda-feira que vai recorrer da decisão "particularmente gravosa" do Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social (CES), já que a instituição rejeitou a fixação de serviços mínimos para a greve geral, marcada para 11 de dezembro em todo o país.

Em comunicado, a empresa do metropolitano insiste que é possível compatibilizar o exercício do direito à greve, sem comprometer a rede de transportes públicos. "O Metropolitano de Lisboa reafirma ser possível compatibilizar o exercício do direito à greve com a garantia de um nível mínimo de mobilidade segura, fiável e previsível."

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Tribunal Arbitral do CES decidiu, por unanimidade, "não fixar serviços mínimos em matéria de circulação de composições".

Porém, em entrevista à Renascença, a dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Urbanos, Anabela Carvalheira, desmente que os trabalhadores do metro não vão cumprir serviços mínimos, mas relembra que não há condições de segurança para transportar passageiros.