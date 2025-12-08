Ouvir
Ministra da Saúde espera impacto mínimo da greve geral e tem esperança nos profissionais

08 dez, 2025 - 20:59 • Lusa

Ana Paula Martins disse que todas as entidades negociaram os respetivos serviços mínimos.

A ministra da Saúde espera que a greve geral de quinta-feira, 11 de dezembro, tenha o menor impacto possível nas situações de urgência e que conta com os profissionais de saúde.

Numa conferência de imprensa no Ministério da Saúde, em Lisboa, sobre o aumento da atividade gripal e respetivo plano de contingência, Ana Paula Martins foi questionada sobre o eventual impacto da greve geral, marcada para contestar as alterações que o Governo quer implementar nas leis laborais.

"O que posso dizer é que esperamos que a greve impacte o menos possível nestas situações de urgência, mas é algo que não posso nem garantir nem confirmar, isso agora vai naturalmente depender do que acontecer no dia da greve geral", afirmou.

Ana Paula Martins disse que todas as entidades negociaram os respetivos serviços mínimos.

Disse também esperar que, havendo a coincidência de a greve geral acontecer num momento de aumento de casos de gripe, os serviços de saúde façam o seu melhor.

"Nestes momentos de grande pressão dos serviços de saúde devido a estas situações, nomeadamente estas necessidades assistenciais adicionais, nós temos sempre contado com os profissionais de saúde. Essa é, se posso dizer, a minha esperança", afirmou Ana Paula Martins.

