Morreu o antigo presidente dos Inquilinos Lisbonenses Romão Lavadinho

A Associação dos Inquilinos Lisbonenses (AIL) anunciou esta segunda-feira a morte do seu antigo presidente Romão Lavadinho, aos 84 anos, recordando-o como "uma voz firme, competente e solidária na proteção das famílias arrendatárias".

Romão Lavadinho foi presidente da AIL entre 2002 e 2023.

Manifestando profundo pesar pelo falecimento, a AIL lembra em comunicado que a dedicação e o sentido de missão do antigo dirigente "marcaram de forma indelével a defesa dos direitos dos inquilinos" em Portugal.

"O seu compromisso incansável com a justiça social, o diálogo e a construção de soluções justas para o setor do arrendamento constituem um legado que continuará a inspirar o trabalho da AIL e de todos os que acreditam num acesso à habitação digno e equitativo", salienta.

Durante mais de duas décadas, foi protagonista em momentos marcantes da vida associativa e política, nomeadamente nas lutas em 2004/2005 e em 2012/2013, "lutando incansavelmente pelo direito dos inquilinos e pelo direito de todos à habitação".

Considerando uma "perda irreparável", a AIL apresentou as "mais sentidas condolências" à família, amigos e colegas de Romão Lavadinho.