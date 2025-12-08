Ouvir
Morreu o antigo presidente dos Inquilinos Lisbonenses Romão Lavadinho

08 dez, 2025 - 19:03 • Lusa

Dedicação e sentido de missão do antigo dirigente "marcaram de forma indelével a defesa dos direitos dos inquilinos" em Portugal, diz a Associação dos Inquilinos Lisbonenses.

A+ / A-

A Associação dos Inquilinos Lisbonenses (AIL) anunciou esta segunda-feira a morte do seu antigo presidente Romão Lavadinho, aos 84 anos, recordando-o como "uma voz firme, competente e solidária na proteção das famílias arrendatárias".

Romão Lavadinho foi presidente da AIL entre 2002 e 2023.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Manifestando profundo pesar pelo falecimento, a AIL lembra em comunicado que a dedicação e o sentido de missão do antigo dirigente "marcaram de forma indelével a defesa dos direitos dos inquilinos" em Portugal.

"O seu compromisso incansável com a justiça social, o diálogo e a construção de soluções justas para o setor do arrendamento constituem um legado que continuará a inspirar o trabalho da AIL e de todos os que acreditam num acesso à habitação digno e equitativo", salienta.

Durante mais de duas décadas, foi protagonista em momentos marcantes da vida associativa e política, nomeadamente nas lutas em 2004/2005 e em 2012/2013, "lutando incansavelmente pelo direito dos inquilinos e pelo direito de todos à habitação".

Considerando uma "perda irreparável", a AIL apresentou as "mais sentidas condolências" à família, amigos e colegas de Romão Lavadinho.

