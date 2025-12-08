Ouvir
Portugal tem quatro vezes mais focos de gripe das aves em 2025 do que em 2024

08 dez, 2025 - 11:24 • João Pedro Quesado

Autoridades sublinham que não há provas científicas da transmissão do vírus para humanos através do consumo de alimentos. Alguns países estão a bloquear exportações portuguesas de aves vivas e produtos avícolas.

Portugal já registou 44 focos de gripe aviária em 2025, quatro vezes mais que os registados em 2024, segundo números da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) noticiados pelo Jornal de Notícias e confirmados pela Renascença. Os surtos afetaram mais de 50 mil aves.

A DGAV registou, em 2024, 11 surtos de gripe aviária em aves selvagens, assim como um foco em aves domésticas. Em 2025, até ao dia 3 de dezembro, foram registados 44 surtos — oito aconteceram em explorações comerciais, enquanto os restantes foram em estabelecimentos mais pequenos —, nos distritos de Aveiro, Faro, Lisboa, Madeira, Porto e Santarém.

Segundo o JN, até final de novembro, 57.557 aves domésticas tinham sido afetadas, assim como 26 aves selvagens. Entre as espécies em causa estão frangos, galinhas reprodutoras, patos e perus.

Ao JN, a DGAV informou que a deteção de gripe aviária tem resultado em "restrições impostas por países terceiros às exportações portuguesas de aves vivas, produtos germinais e de produtos avícolas". Emirados Árabes Unidos, Japão, Marrocos, México e China proíbem exportações a partir de todo o território português, enquanto Cuba, Hong Kong e Macau têm restrições para os distritos onde fora detetados focos.

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária aponta não existirem "evidências epidemiológicas de que a gripe aviária possa ser transmitida aos humanos através do consumo de alimentos".

