Portugal tem quatro vezes mais focos de gripe das aves em 2025 do que em 2024

Portugal já registou 44 focos de gripe aviária em 2025, quatro vezes mais que os registados em 2024, segundo números da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) noticiados pelo Jornal de Notícias e confirmados pela Renascença. Os surtos afetaram mais de 50 mil aves.

A DGAV registou, em 2024, 11 surtos de gripe aviária em aves selvagens, assim como um foco em aves domésticas. Em 2025, até ao dia 3 de dezembro, foram registados 44 surtos — oito aconteceram em explorações comerciais, enquanto os restantes foram em estabelecimentos mais pequenos —, nos distritos de Aveiro, Faro, Lisboa, Madeira, Porto e Santarém.

Segundo o JN, até final de novembro, 57.557 aves domésticas tinham sido afetadas, assim como 26 aves selvagens. Entre as espécies em causa estão frangos, galinhas reprodutoras, patos e perus.

Ao JN, a DGAV informou que a deteção de gripe aviária tem resultado em "restrições impostas por países terceiros às exportações portuguesas de aves vivas, produtos germinais e de produtos avícolas". Emirados Árabes Unidos, Japão, Marrocos, México e China proíbem exportações a partir de todo o território português, enquanto Cuba, Hong Kong e Macau têm restrições para os distritos onde fora detetados focos.

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária aponta não existirem "evidências epidemiológicas de que a gripe aviária possa ser transmitida aos humanos através do consumo de alimentos".