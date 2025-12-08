PSP regista 72 mortes em acidente de viação nos primeiros 11 meses do ano

Setenta e duas pessoas morreram nos primeiros 11 meses do ano em acidentes de viação, mais duas comparativamente ao mesmo período de 2024, sendo 32 em colisões, 25 em despistes e 15 em atropelamentos, segundo um balanço da PSP.

Os dados provisórios da sinistralidade da Polícia de Segurança Pública (PSP), referentes à sua área de responsabilidade, divulgados em comunicado, revelam um aumento de acidentes de viação, de mortes e de feridos este ano.

Entre 1 de janeiro e 30 de novembro deste ano, a PSP registou 52.370 acidentes, mais 41 face ao mesmo período de 2024, dos quais resultaram 72 mortos, mais dois, 713 feridos graves, mais 69, e 16.436 feridos leves, mais 400 em comparação com 2024.

Entre as vítimas mortais de acidentes de viação, os jovens de 18 a 30 anos foram os mais afetados, representando 28%, seguidos dos adultos com idades entre os 51 e 65 anos (21%) e os 41 e 50 anos (19%).

A faixa etária de 31-40 anos representou 17% das vítimas mortais, enquanto a dos 66-80 anos somou 7% e os maiores de 81 anos 8%.

No que respeita à fiscalização rodoviária, a PSP adianta que, neste período, foram fiscalizados em todo o país, 657.757 condutores (+19.960) e controlou por radar 2.149.675 viaturas (+117.857).

No total foram registadas 217.483 contraordenações (+30.093 que no período homólogo de 2024), o que equivale a uma média superior a 19.000 infrações por mês.

Das infrações registadas, a PSP destaca 38.209 por excesso de velocidade, o que corresponde a 18% do total das infrações registadas.

Segundo a PSP, foram realizados 186.509 testes de alcoolemia, dos quais resultaram 3.930 autos de contraordenação por condução sob o efeito do álcool.