  • 08 dez, 2025
Semana arranca com chuva, mais frio e forte agitação marítima

08 dez, 2025 - 08:37 • Catarina Magalhães

Prevêm-se aguaceiros entre o início da manhã e meio da tarde, com temperaturas mínimas que deverão variar entre os 5°C e 9°C nas regiões do interior Norte e Centro.

O Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira um dia de céu muito nublado.

Um pouco por todo o país vai confirmar-se um nevoeiro matinal, principalmente nas localidades do interior e junto aos rios.

Estão previstos aguaceiros na regiões Norte e Grande Lisboa, seguindo-se períodos de chuva fraca entre o meio da manhã e o início da tarde.

As temperaturas vão descer, principalmente, nas regiões do interior Norte e Centro para mínimas entre os 5°C e os 9°C. Já no resto do país os valores mínimos variam entre os 11°C e os 14°C.

O vento soprará moderado a forte, de 30 a 45 km/h na faixa costeira do Norte e Centro, Grande Lisboa e Sul.

Prevêm-se ainda rajadas que podem atingir os 65 km/h nas terras altas Minho e Douro Litoral, especialmente a partir da tarde.

Também o Grande Porto apresentará ventos vigorosos ao fim do dia junto à faixa costeira, ameaçando forte uma agitação marítima nos distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga.

