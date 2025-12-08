Taxa de conclusão do secundário cai ligeiramente depois de sete anos a subir

Não acontecia há sete anos. A subida foi interrompida e há uma queda ligeira nas taxas de conclusão do ensino secundário no tempo esperado, com pouco mais de sete em cada dez alunos (77%) a terminarem o ciclo de estudos em três anos. No ano anterior, o valor era de 80%.

Olhando para os números de outra perspetiva, significa também que quase um quarto dos estudantes (23%) não conseguiu fazer o secundário sem chumbar.

Os números são do mais recente relatório da Direção Geral de Estatísticas de Educação e mostram uma queda no ano letivo de 2022/23 — ou seja, dos alunos que ingressaram no secundário em 2020/21, ano marcado pela pandemia de Covid-19. Foi em 16 de março de 2020 que as escolas fecharam e os alunos passaram a ter aulas à distância.

A série, que se refere aos cursos científico-humanísticos, começa em 2014/15 (não há valores disponíveis antes dessa data), altura em que só pouco mais de metade dos estudantes (55%) conseguiam fazer o secundário sem chumbar.

Também nos cursos profissionais se regista uma descida, mas mais ligeira: 70% dos estudantes concluem o ciclo de ensino no tempo previsto quando, no ano anterior, eram 71%.



