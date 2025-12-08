Ouvir
  09 dez, 2025
Um morto e um ferido em atropelamento do metro em Almada

08 dez, 2025 - 20:50 • Lusa

Este é o segundo atropelamento mortal desde o início do mês a envolver o Metro Sul do Tejo.

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida, ao final da tarde desta segunda-feira, após terem sido atropeladas pelo metro de superfície em Almada, disse fonte da Proteção Civil.

O alerta para o atropelamento foi dado às 17h25, segundo fonte do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil da península de Setúbal, numa mensagem enviada à agência Lusa.

A que ficou ferida, considera "vítima leve", foi transportada para o Hospital Garcia de Orta.

Pessoa morre atropelada pelo metro em Corroios

Margem Sul

Pessoa morre atropelada pelo metro em Corroios

Acidente aconteceu durante a tarde na estação de S(...)

O atropelamento levou ao corte de circulação total do Metro Sul do Tejo, "em ambos sentidos, nas duas linhas - uma ascendente e outra descendente".

No local estavam, pelas 18h40 de hoje, seis veículos e 21 elementos dos Bombeiros Voluntários de Almada, o INEM, a PSP e responsáveis da empresa Metro Transportes do Sul.

Este é o segundo atropelamento mortal que acontece este mês envolvendo o Metro Sul do Tejo.

Em 2 de dezembro, uma pessoa morreu após ter sido atropelada pelo metro de superfície na estação de Santo Amaro em Corroios, concelho do Seixal.

