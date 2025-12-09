Air Europa cancela voos para esta quinta-feira e Iberia reduz rotas para Portugal

A Air Europa vai cancelar na quinta-feira todos os seus 16 voos de e para Portugal, e a Iberia vai reduzir as suas rotas até 75%, devido à greve geral convocada contra a reforma da legislação laboral.

A Iberia confirmou esta terça-feira à agência Efe que vai cancelar 75% dos seus voos de e para o Porto com vários aeroportos espanhóis, enquanto a taxa de cancelamento será de 50% para os voos de e para Lisboa.

De acordo com um comunicado da Air Europa, a companhia vai suspender todos os voos de e para Portugal, todos com origem e destino no Aeroporto de Madrid-Barajas, que tinha oito voos (quatro de ida e quatro de regresso) para Lisboa e outros oito para o Porto.

A Air Europa informou os passageiros afetados que podem alterar as suas datas de viagem gratuitamente entre 9 e 18 de dezembro e, em vez disso, mudar o seu percurso, solicitar um voucher ou obter o reembolso do bilhete.

Quatro sindicatos do setor da aviação emitiram esta terça-feira uma posição conjunta de solidariedade com os trabalhadores portugueses na greve geral de quinta-feira, tendo criticado o anteprojeto de reforma laboral do Governo.

Num comunicado conjunto o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC), o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava) e o Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves (Sitema) consideraram que o anteprojeto Trabalho XXI é "um retrocesso civilizacional".