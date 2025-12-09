Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 09 dez, 2025
Bombeiros com subsídio de Natal em risco. INEM deve mais de 30 milhões

09 dez, 2025 - 20:10 • Alexandre Abrantes Neves , com redação

INEM ainda não liquidou os pagamentos referentes ao transporte de doentes de parte de setembro e dos meses de outubro e novembro. Ao todo, são mais de 30 milhões de euros. Liga dos Bombeiros Portugueses fala numa situação "complicada".

INEM deve 30 milhões aos bombeiros, alerta António Nunes

A Liga dos Bombeiros Portugueses avisa que o pagamento do subsídio de Natal pode ficar em causa devido às dívidas do INEM.

Por esta altura, o Instituto Nacional de Emergência Médica ainda não liquidou os pagamentos referentes ao transporte de doentes de parte de setembro e dos meses de outubro e novembro. Ao todo, são mais de 30 milhões de euros.

Em declarações à Renascença, o presidente da Liga dos Bombeiros, António Nunes, explica que o INEM responde que aguarda reforço de verbas para fazer os pagamentos.

“As dívidas aos corpos de bombeiros devem ser pagas no prazo de 30 dias. O Instituto Nacional de Emergência Médica diz-nos que não tem capacidade orçamental para proceder à liquidação e que está a aguardar reforço orçamental”

António Nunes fala numa situação “complicada” e dá exemplos das despesas que os bombeiros podem não conseguir suportar.

“Estamos a chegar a dezembro, até ao dia 15 é preciso pagar o subsídio de Natal aos bombeiros voluntários mas que têm contratos de trabalho e, naturalmente, que todas as despesas no que diz respeito a combustíveis, material sanitário, reparações das viaturas, seguros, etc… As associações humanitárias estão a ficar numa situação um bocadinho complicada”, conclui o presidente da Liga dos Bombeiros.

