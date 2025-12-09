"Bonnie e Clyde" condenados a pena máxima por triplo homicídio em Bragança

09 dez, 2025 - 18:54 • Catarina Magalhães
O casal acusado de triplo homicídio de uma família residente em Donai, no concelho Bragança, foi esta terça-feira condenado a 25 anos de prisão.
Nélida Guerreiro e Sidney Martins foram acusados de dois crimes de homicídio qualificado, dois crimes de profanação de cadáver, na forma tentada, um crime de incêndio e a tentativa de furto qualificado.
O caso remete ao mês de julho de 2022 e o casal ainda vai ter de pagar uma indemnização à família das vítimas de 225 mil euros.
Apesar dos advogados pedirem absolvição, a leitura do acórdão foi efetuada no Tribunal de Bragança e o coletivo de juízes avançou com a condenação.
Sidney Martins é um dos elementos do casal de assa(...)
Segundo o Ministério Público, o arguido entrou na casa de uma família de Donai, a 9 de julho de 2022, e matou a proprietária, de 66 anos, com 10 golpes na cara, pescoço e tórax, e feriu o companheiro desta.
Para apagar provas e furtar droga e outros valores do lar, o casal terá regressado à habitação dez dias depois, e matado o homem, com 24 golpes, e o filho destes, com 17 golpes, que alegadamente se dedicava ao tráfico de droga e com quem a arguida também teria um caso amoroso extraconjugal.
Depois de umas semanas foragido, o casal de assaltantes português foi detido na cidade de Zamora, em Espanha, a 13 de agosto.