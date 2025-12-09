Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 09 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Bragança

"Bonnie e Clyde" condenados a pena máxima por triplo homicídio em Bragança

09 dez, 2025 - 18:54 • Catarina Magalhães

Para além de 25 anos de cadeia, ainda vão ter de pagar uma indemnização à família das vítimas de 225 mil euros. O caso do casal foragido em Espanha remete ao mês de julho de 2022.

A+ / A-

O casal acusado de triplo homicídio de uma família residente em Donai, no concelho Bragança, foi esta terça-feira condenado a 25 anos de prisão.

Nélida Guerreiro e Sidney Martins foram acusados de dois crimes de homicídio qualificado, dois crimes de profanação de cadáver, na forma tentada, um crime de incêndio e a tentativa de furto qualificado.

O caso remete ao mês de julho de 2022 e o casal ainda vai ter de pagar uma indemnização à família das vítimas de 225 mil euros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Apesar dos advogados pedirem absolvição, a leitura do acórdão foi efetuada no Tribunal de Bragança e o coletivo de juízes avançou com a condenação.

Sidney Martins, da dupla de assaltantes detida em Espanha, extraditado para Portugal

Sidney Martins, da dupla de assaltantes detida em Espanha, extraditado para Portugal

Sidney Martins é um dos elementos do casal de assa(...)

Segundo o Ministério Público, o arguido entrou na casa de uma família de Donai, a 9 de julho de 2022, e matou a proprietária, de 66 anos, com 10 golpes na cara, pescoço e tórax, e feriu o companheiro desta.

Para apagar provas e furtar droga e outros valores do lar, o casal terá regressado à habitação dez dias depois, e matado o homem, com 24 golpes, e o filho destes, com 17 golpes, que alegadamente se dedicava ao tráfico de droga e com quem a arguida também teria um caso amoroso extraconjugal.

Depois de umas semanas foragido, o casal de assaltantes português foi detido na cidade de Zamora, em Espanha, a 13 de agosto.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 09 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975