Carlos Alexandre já tem luz verde para liderar combate à fraude no SNS

Era a luz verde que faltava. Carlos Alexandre já tem autorização para chefiar a equipa que vai combater a fraude no SNS. Esta terça-feira, o Conselho Superior da Magistratura aprovou por unanimidade a comissão de serviço do juiz.

Embora o nome ainda tenha de ser confirmado em Conselho de Ministros, esse será apenas um pró-forma: no final de novembro a ministra Ana Paula Martins anunciou que o juiz — que conduziu processos polémicos como a Operação Marquês ou o caso BES — tinha aceitado o desafio lançado pelo Governo.

"Estou muito feliz por o juiz desembargador ter aceitado mais esta missão", afirmou a ministra da Saúde, a 26 de novembro, em declarações aos jornalistas, à margem de um encontro no Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge

A Comissão de Combate à Fraude no Serviço Nacional de Saúde (CCF-SNS) terá elementos permanentes da Polícia Judiciária, da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, da Inspeção-Geral de Finanças e do Infarmed.