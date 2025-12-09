Descarrilamento de comboio na Linha do Oeste faz dois feridos

09 dez, 2025 - 18:06 • Alexandre Abrantes Neves
Dois feridos ligeiros é o balanço do descarrilamento de um comboio na Linha do Oeste, esta terça-feira à tarde, devido a um deslizamento de terras.
A circulação está cortada entre a Malveira e Mafra, desde as 15h04.
Segundo fonte dos bombeiros da Malveira, um dos feridos - o revisor - foi levado ao hospital Santa Maria, em Lisboa.
Os restantes passageiros foram levados de táxi até à estação de Meleças, em Sintra.