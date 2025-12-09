Descentralização da educação enfrenta desafios que podem comprometer qualidade

O Conselho Nacional de Educação (CNE) alertou esta terça-feira que a descentralização da educação tem revelado desafios significativos para as autarquias, sobretudo na capacidade técnica e no financiamento, que podem comprometer o planeamento e a qualidade dos serviços educativos. No relatório Estado da Educação 2024, o CNE adverte que "a incerteza" quanto ao financiamento futuro e a falta de mecanismos de apoio financeiro específico para projetos inovadores ou para municípios com maiores dificuldades podem comprometer a capacidade das autarquias de planear a longo prazo e de garantir a qualidade dos serviços educativos. "As autarquias, muitas vezes confrontadas com outras prioridades e com orçamentos limitados, podem sentir dificuldades em alocar os recursos necessários para fazer face às novas responsabilidades na área da educação, especialmente no que diz respeito a investimentos de maior envergadura, como a requalificação de edifícios escolares", salienta.

Segundo o documento, a concretização da descentralização da educação tem representado "um desafio considerável" para os municípios portugueses, nomeadamente, ao nível da capacidade técnica e dos recursos financeiros necessários. "A complexidade da legislação e a necessidade de articulação com diversos atores, como as direções dos agrupamentos de escolas e a administração central, revelaram obstáculos significativos", sublinha. O CNE salienta ainda que a heterogeneidade das realidades municipais, em termos de dimensão, recursos e experiência na gestão de serviços públicos, tem resultado em ritmos de implementação distintos e desafios específicos em cada contexto. "Municípios de maior dimensão e mais estruturados tendem a apresentar maior facilidade na implementação de projetos e na gestão de processos complexos, enquanto municípios de reduzida dimensão podem enfrentar maiores dificuldades na alocação de recursos humanos qualificados e na mobilização de financiamento adequado", sublinha.