Conselho Nacional de Educação

Descentralização da educação enfrenta desafios que podem comprometer qualidade

09 dez, 2025 - 06:19 • Lusa

O Conselho Nacional de Educação (CNE) alertou esta terça-feira que a descentralização da educação tem revelado desafios significativos para as autarquias, sobretudo na capacidade técnica e no financiamento, que podem comprometer o planeamento e a qualidade dos serviços educativos.

No relatório Estado da Educação 2024, o CNE adverte que "a incerteza" quanto ao financiamento futuro e a falta de mecanismos de apoio financeiro específico para projetos inovadores ou para municípios com maiores dificuldades podem comprometer a capacidade das autarquias de planear a longo prazo e de garantir a qualidade dos serviços educativos.

"As autarquias, muitas vezes confrontadas com outras prioridades e com orçamentos limitados, podem sentir dificuldades em alocar os recursos necessários para fazer face às novas responsabilidades na área da educação, especialmente no que diz respeito a investimentos de maior envergadura, como a requalificação de edifícios escolares", salienta.

Segundo o documento, a concretização da descentralização da educação tem representado "um desafio considerável" para os municípios portugueses, nomeadamente, ao nível da capacidade técnica e dos recursos financeiros necessários.

"A complexidade da legislação e a necessidade de articulação com diversos atores, como as direções dos agrupamentos de escolas e a administração central, revelaram obstáculos significativos", sublinha.

O CNE salienta ainda que a heterogeneidade das realidades municipais, em termos de dimensão, recursos e experiência na gestão de serviços públicos, tem resultado em ritmos de implementação distintos e desafios específicos em cada contexto.

"Municípios de maior dimensão e mais estruturados tendem a apresentar maior facilidade na implementação de projetos e na gestão de processos complexos, enquanto municípios de reduzida dimensão podem enfrentar maiores dificuldades na alocação de recursos humanos qualificados e na mobilização de financiamento adequado", sublinha.

Desigualdades escolares persistem e afetam alunos mais desfavorecidos

Conselho Nacional de Educação

Desigualdades escolares persistem e afetam alunos mais desfavorecidos

A transição para o ensino superior é igualmente co(...)

O relatório alerta que esta assimetria na capacidade de resposta pode levar a disparidades na qualidade dos serviços educativos prestados a nível local, contrariando o objetivo de uma maior equidade no acesso a uma educação de qualidade para todos.

Outro ponto crítico identificado pelo CNE é a falta de "uma articulação fluida e eficaz" entre Governo e autarquias em certas áreas: "Apesar dos mecanismos de coordenação previstos na lei, persistem desafios na comunicação, na partilha de informação e na definição de prioridades conjuntas".

O CNE avisa que a ausência de uma visão estratégica partilhada e de canais de diálogo consistentes pode levar a duplicações de esforços, a desencontros na implementação de políticas e a dificuldades na resolução de problemas complexos que exigem uma abordagem integrada.

O relatório destaca ainda a situação do pessoal não docente, cuja formação "permanece assistemática e incipiente", apesar do papel de "extrema relevância" nas escolas. .

Defende a importância de garantir a valorização e qualificação desses profissionais, através da reposição e estabilização de efetivos, do reconhecimento formal das funções e trajetórias profissionais e da consolidação de oportunidades de formação contínua orientadas para necessidades educativas emergentes.

No atual processo de transferência de competências para as autarquias, a afetação de muitos destes profissionais passou a ser responsabilidade dos municípios, o que para o CNE pode representar uma oportunidade para garantir que a distribuição e a formação de efetivos respondem às reais necessidades das escolas.

