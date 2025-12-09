Doentes urgentes esperam hoje cerca de 12 horas no Amadora-Sintra

Os doentes classificados como urgentes no hospital Amadora-Sintra enfrentam hoje de manhã tempos de espera de cerca de 12 horas para a primeira observação, segundo dados do portal do SNS.

De acordo com a informação consultada pela agência Lusa, cerca das 11h00 de hoje, 17 doentes triados com a pulseira amarela (urgente) no Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra) tinham de aguardar 11 horas e 25 minutos para uma primeira observação, enquanto os quatro considerados muito urgentes (pulseira laranja) tinham de aguardar 55 minutos.

No Hospital Santa Maria, em Lisboa, 18 doentes urgentes enfrentam um tempo de espera de uma hora e 41 minutos para a primeira observação, enquanto no Hospital Garcia de Orta, em Almada, os 12 doentes que se encontram no serviço de urgência geral com pulseira amarela (urgente) tinham de esperar pelo menos uma hora e 30 minutos. Os doentes com pulseira laranja estavam com 24 minutos de espera.

No Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, o portal do SNS indicava que, às 11h00, nove doentes urgentes aguardavam pouco mais de uma hora para a primeira observação, enquanto os dois com pulseira laranja tinham um tempo de espera estimado em 35 minutos.

Por comparação, a Norte, no Hospital São João, no Porto, os nove doentes com pulseira amarela aguardavam cerca de uma hora e os dois que tinham recebido pulseira laranja tinham de aguardar 35 minutos.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (pulseira laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto os casos urgentes (amarela) são de 60 minutos e os pouco urgentes (verdes) de 120 minutos.

As autoridades de saúde apelam aos utentes para que, antes de se dirigirem à urgência hospitalar, contactem telefonicamente o Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde - SNS24 (808242424), de modo a evitarem deslocações desnecessárias às urgências.