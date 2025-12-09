Ouvir
Incêndio destrói fábrica de cerâmica em Cervães, Vila Verde

09 dez, 2025 - 06:49 • Lusa

A causa do incêndio é para já desconhecida.

Uma fábrica de cerâmica situada na freguesia de Cervães, em Vila Verde, Braga, ficou de madrugada destruída devido a um fogo, que não casou vítimas, disse à agência Lusa fonte do Comando sub-regional do Cávado.

O incêndio, que não se propagou a outros edifícios, começou pelas 03h00 e foi dado como extinto às 04h30 desta terça-feira.

Nas operações de combate estiveram envolvidos 25 pessoas pertencentes aos bombeiros de Vila Verde, Barcelos, Barcelinhos, e Braga e ainda da GNR e E-redes.

