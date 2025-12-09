Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 09 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Morreu a escritora Clara Pinto Correia

09 dez, 2025 - 13:04 • Olímpia Mairos

Em nota de pesar, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, expressou condolências à família e aos amigos e sublinhou o caráter marcante da escritora.

A+ / A-

A escritora, bióloga e professora universitária Clara Pinto Correia morreu esta terça-feira, aos 65 anos. A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã, que refere que a autora foi encontrada sem vida em casa, em Estremoz, no distrito de Évora.

Figura marcante da cultura e da ciência portuguesas, Clara Pinto Correia destacou-se tanto na literatura como na divulgação científica e no ensino. Foi autora de vários livros e uma presença assídua no espaço público, conhecida pela sua inteligência, sentido crítico e humor.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Como escritora, foi autora de uma vasta e diversificada obra, que iniciou em 1983. O seu romance mais conhecido, Adeus, princesa, publicado quando tinha apenas 25 anos, retrata “a alma da juventude do Alentejo no final da tentativa de Reforma Agrária”. Ao longo da carreira, publicou cerca de meia centena de títulos, abrangendo géneros como a ficção, a literatura infantil, o ensaio, a biografia, as crónicas de opinião, a divulgação científica e os estudos de história da ciência.

Formada em Biologia pela Universidade de Lisboa e doutorada pela Universidade do Porto, Clara Pinto Correia dedicou-se ao estudo da vida desde as suas origens, trilhando um percurso de investigação em Embriologia que a levou do Instituto Gulbenkian de Ciência até laboratórios norte-americanos, onde aprofundou a sua paixão pela ciência.

Em nota de pesar, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, expressou condolências à família e aos amigos da escritora.

“O Presidente da República apresenta à Família, amigos e admiradores de Clara Pinto Correia os seus afetuosos sentimentos, consternado pela sua partida prematura”, lê-se no site da Presidência.

O chefe de Estado sublinhou ainda o caráter marcante da autora: “Clara Pinto Correia juntava à alegria de viver uma inteligência e um brilho que se expressaram na intervenção oral e escrita, no magistério científico e na comunicação com os outros. Não deixou nunca ninguém indiferente. Daí o sentido de ausência por todos partilhado neste momento”, escreveu.

A escritora deixa uma vasta obra e um legado de entusiasmo pela vida, pela ciência e pela palavra.


Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 09 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975