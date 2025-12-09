MP vai recorrer da libertação polícias suspeitos de explorar imigrantes

O Ministério Público (MP) vai recorrer da libertação dos 10 militares da GNR e um elemento da PSP detidos em 25 de novembro por suspeita de colaborarem na exploração de imigrantes no Alentejo, revelou esta terça-feira o procurador-geral da República de Portugal.

"Foi entendido pelo juiz de instrução criminal que a prova é insuficiente. Penso que o Ministério Público, segundo as indicações que tenho, irá recorrer da decisão e, portanto, é uma decisão judicial que nós respeitamos, mas que iremos interpor recurso em relação a ela", disse esta terça-feira Amadeu Guerra.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A Polícia Judiciária deteve 17 pessoas a 25 de novembro, incluindo 10 militares da GNR e um agente da PSP, por suspeitas de exploração de imigrantes no Alentejo, no âmbito da operação "Safra Justa".

Quatro dias mais tarde, o Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, aplicou prisão preventiva a três arguidos, todos civis, e justificou a saída em liberdade dos 11 elementos das forças de segurança com o facto de não poderem "ser utilizadas para efeitos de fundamentação das medidas de coação" escutas telefónicas não transcritas pelo MP.